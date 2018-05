FCGB : Grosse bataille en Angleterre pour Malcom !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Déjà très courtisé en janvier dernier, Malcom risque de faire l’objet de nombreuses offres des cadors européens cet été au mercato.

Intéressé il y a quelques mois, Arsenal ne serait plus vraiment convaincu par le Brésilien. Néanmoins, deux clubs du « big four » de la Premier League font toujours le forcing pour obtenir la signature de l’ailier droit des Girondins de Bordeaux, selon Sky. En effet, c’est Manchester United et Tottenham qui seraient « à la lutte » pour faire signer le n°7 du club aquitain lors des prochaines semaines.

En Angleterre, les bookmakers estiment par ailleurs que c’est Manchester United qui est le favori pour recruter Malcom. Effectivement, José Mourinho a fait de l’international espoir brésilien l’une de ses priorités en cas de départ d’Anthony Martial. Mais comme révélé par la presse anglaise ce week-end, le Français pourrait finalement prolonger à Old Trafford. De quoi jeter un froid sur un éventuel transfert de Malcom ? Pour rappel, les dirigeants des Girondins de Bordeaux réclament au minimum 40ME pour lâcher leur meilleur joueur au mercato…