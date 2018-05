Mercato : Coup de tonnerre dans le dossier Martial ?

Dans : Premier League, Mercato.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2019, Anthony Martial est dans le viseur de nombreux clubs européens en vue du mercato. Effectivement, la Juve, Tottenham, le Borussia Dortmund ou encore l’Atlético Madrid se sont d’ores et déjà renseignés concernant un éventuel transfert du Français. Mais selon les informations du Sun, les plans des cadors européens pourraient être bouleversés par une inattendue prolongation à Manchester United…

Effectivement, l’ancien buteur de l’OL et de l’AS Monaco aurait ouvert des négociations avec le club anglais pour prolonger son bail de plusieurs années supplémentaires. Depuis de nombreuses semaines, la volonté des Red Devils est de prolonger le joueur afin d’être en position de force lors du prochain mercato et de faire monter les enchères plus rapidement. Mais refroidi par la gestion de José Mourinho, Anthony Martial avait fermé la porte à une prolongation et souhaitait quitter Old Trafford dès cet été. Reste désormais à savoir qui a réussi à faire changer le joueur d’avis. Assurément, les prochaines semaines seront riches en enseignements dans ce dossier bouillant et très indécis.