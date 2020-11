FCGB : Gasset est vieux et cramé, Rothen ne régale pas

Dans : Bordeaux.

Ce vendredi soir, sur la pelouse du Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux vont retrouver le chemin de la Ligue 1 après la trêve internationale de novembre.

Une coupure pas forcément la bienvenue. Puisqu’au lieu de broyer du noir pendant une dizaine de jours, après deux cuisantes défaites contre Monaco (0-4) et Montpellier (0-2), le club au scapulaire aurait préféré rejouer au plus vite pour quitter sa douzième place. Malgré tout, le groupe de Jean-Louis Gasset aura peut-être su profiter de cette trêve pour se remettre dans le droit chemin. Une relance presque impossible avec l’ancien coach de l’ASSE, selon Jérôme Rothen.

« Ça fait combien de temps que Jean-Louis Gasset est là ? Deux semaines avant le début du championnat, donc au mois d’août. On est mi-novembre et il y a eu une amélioration dans l’équipe ? C’est ça qui m’interpelle. Je veux bien que ça mette du temps, mais il faut qu’il y ait quelque chose qui prenne. Comment il a géré le match à Monaco où ils ont pris une tarte ? Il n’est pas inspiré. Derrière, ils jouent Montpellier et ils prennent une tarte encore. Sur Jean-Louis Gasset, j’ai mis en avant son travail quand il était à Saint-Etienne mais dans sa carrière, il a plus été adjoint que numéro un. Je l’ai dit, Jean-Louis Gasset vieillit aussi. Je l’ai peut-être dit crument, mais je trouve qu’il est cramé et qu’il n’arrive pas à dynamiser ce groupe. Sa grande qualité, c’était de focaliser les mecs, de créer un collectif. Jean-Louis Gasset a énormément de qualités de ce côté-là. Après, il y avait une façon de jouer de ces équipes. Il les faisait jouer d’une certaine façon. Il est là depuis le mois d’août, et il faut peut-être lui laisser le temps, mais il n’y a aucune progression », a balancé le consultant de RMC, qui n’hésite pas à dire que les Girondins se sont encore une fois trompés en faisant venir Gasset après Paulo Sousa l’été dernier...