FCGB : Entre Martin et Malcom, ça sent déjà le clash !

Dans : Bordeaux, Mercato.

Très convoité depuis l’été dernier, Malcom a accepté de rester à Bordeaux jusqu’à la fin de la saison malgré ses envies d’ailleurs.

Au passage, l’ailier de 20 ans a obtenu une promesse pour le prochain mercato estival. « Bordeaux m’a promis que j’aurai un bon de sortie en juin, a révélé le Girondin à UOL cette semaine. Je vais choisir mon prochain club et Bordeaux me laissera partir. » Mais ça, c’est ce que le Brésilien a cru comprendre… Car de son côté, le président Stéphane Martin ne tient pas du tout le même discours après leur entretien.

« On n’a pas promis, a démenti le dirigeant bordelais contacté par SFR Sport. On réexaminera son cas cet été, c’est sûr. Il n’a pas fait mystère de son désir de partir. On en reparlera cet été. » Autant dire que Malcom, au courant des intérêts d’Arsenal, Liverpool ou encore Tottenham, ne va pas apprécier la correction de son supérieur. Leur prochaine discussion risque d’être tendue alors que la période des transferts est encore très loin...