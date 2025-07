FCGB ‍: En N2, Bordeaux drague un ancien du PSG

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Maintenu en National 2 après avoir reçu l’aval de la DNCG, les Girondins de Bordeaux abordent le mercato estival avec des ambitions élevées pour un club de quatrième division.

En N2, Bordeaux n’est clairement pas un club comme les autres. Si la quatrième division française est composée de bons clubs, les Girondins sont à part, compte tenu de leur grande histoire en L1. Malgré tout, le poids de l’histoire n’a pas suffi à Bordeaux pour remonter la saison passée. Mais cette saison, le club de Gérard Lopez va tout faire pour monter en National et retrouver un niveau plus en adéquation avec son historique. Pour cela, le FCGB souhaite frapper de jolis coups sur le marché des transferts, et notamment au poste de gardien de but. Depuis plusieurs semaines, Bruno Irles recherche un nouveau portier pour concurrencer Lassana Diabaté, voire même pour le remplacer. Revenu blessé de vacances, le gardien de 21 ans n’a pas pleinement convaincu la saison passée malgré 10 clean sheet en 30 matchs. Autant dire que Bordeaux va bientôt recruter un nouveau gardien, et pourquoi pas un ancien du PSG ?

Bordeaux vise un ancien gardien du PSG

Les Girondins multiplient les pistes pour un gardien de but : Letellier, Patron, Sourzac... #Girondins #Bordeaux https://t.co/4xj8w0F6QV — WebGirondins (@webgirondins) July 12, 2025

Selon les informations du site Web Girondins, Bordeaux cible effectivement Alexandre Letellier : « Autre gardien de but étudié, Alexandre Letellier (34 ans, 1,93m). Il est en fin de contrat avec le PSG depuis cet été. Il a très peu joué ses trois dernières années et a eu un rôle de doublure avec le club parisien ». Même si Letellier n’a pas eu une très grande carrière comme Donnarumma ou d’autres anciens gardiens du PSG, le fait que Bordeaux puisse s’offrir le rêve de prendre un tel gardien de L1 montre que le club au scapulaire a de vraies ambitions pour la saison prochaine. Via son directeur sportif John Williams, Bordeaux a également ouvert d’autres pistes à ce poste si important, comme Martin Sourzac (Nancy) ou Pierre Patron (QRM). Tous ces gardiens seront vite fixés, sachant que le FCGB veut prendre une décision au cours des prochains jours pour aborder la préparation estivale avec le plus de sérénité possible.