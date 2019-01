FCGB : En désaccord avec Kamano, Bordeaux négocie un gros transfert

Depuis l’offre de prolongation refusée l’été dernier, François Kamano (22 ans) n’a toujours pas trouvé d’accord avec Bordeaux.

Apparemment, l’ailier sous contrat jusqu'en 2020 a des exigences trop élevées au goût de ses dirigeants. Et leurs positions sont si éloignées que les Girondins, qui clamaient leur volonté de conserver l’international guinéen, sont désormais prêts à le vendre cet hiver. Selon les informations de France 3 Aquitaine, le pensionnaire du Matmut Atlantique négocie le transfert de Kamano avec l’AS Monaco.

Le club de la Principauté, déterminé à rebooster son secteur offensif, proposerait pour le moment 12 M€. Alors que Bordeaux réclamerait 20 M€. L’écart est important mais le journaliste Nicolas Morin affirme que le véritable obstacle concerne le conflit entre l'ancien et les nouveaux agents du Girondin. En tout cas, le meilleur buteur bordelais (11 buts) ne serait pas insensible à l’approche monégasque. Compte tenu de la situation et de la méforme de Kamano, une vente ne serait pas forcément une mauvaise idée pour le FCGB, surtout si elle permet de débloquer le mercato.

