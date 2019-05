FCGB : Ce triste record fout la honte à Benoît Costil

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Battus par le Stade de Reims au Matmut Atlantique samedi soir (0-1), les Girondins de Bordeaux ont concédé leur sixième défaite de suite en Ligue 1. Un triste record dans l’histoire du club aquitain, qui fait évidemment honte au capitaine Benoît Costil. Interrogé après la rencontre, celui qui est notamment annoncé sur les tablettes du Stade Rennais a évoqué cette mauvaise dynamique. En espérant un regain de forme lors de la dernière journée, à Caen.

6 défaites consécutives en L1

« Ce record, ce n’est pas agréable. On ne va pas être fier de ça. On ne va pas non plus se le dire pendant des semaines et des semaines. On est conscients de ce qu’on n’a pas fait pendant toute la saison, avec aussi des choses qui ont été positives. Mais il y a eu beaucoup trop de manques. J’ai surtout envie de dire que maintenant, il faut avancer et regarder devant ». Avancer et regarder devant, c’est exactement ce que comptent faire Paulo Sousa et les nouveaux patrons de Bordeaux. Car en Gironde, le mercato promet d’être mouvementé, avec de nombreux départs d’ores et déjà planifiés.