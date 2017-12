FCGB : Ça chauffe pour Malcom au mercato, Bordeaux répond

Dans : Bordeaux, Mercato.

Comme cet été, le Girondin Malcom se retrouve dans le viseur de plusieurs formations européennes. A commencer par Tottenham.

Alors que le mercato hivernal n’est pas encore ouvert, UOL Esporte annonce que le club londonien a transmis une offre de 35 M€ à Bordeaux. Une proposition séduisante et pourtant refusée selon le site brésilien, en partie contredit par Sky Sports. De son côté, le média britannique confirme l’intérêt des Spurs mais dément l’envoi d’une offre. Le dossier serait encore trop complexe sachant que Manchester United et le Bayern Munich sont également intéressés. Et surtout, le FCGB réclamerait environ 55 M€ pour le transfert de son ailier brésilien !

Sans doute une manière de refroidir tout le monde. Car ce samedi, L’Equipe affirme que le président Stéphane Martin continue de démentir un éventuel départ de Malcom. Les Girondins se montrent catégoriques afin que leur meilleur joueur reste totalement concentré sur le réveil des Marine et Blanc en deuxième partie de saison. Perturbé par les rumeurs estivales qui l’envoyaient au Borussia Dortmund, le milieu de 20 ans aura du mal à ignorer ces nouveaux bruits de couloir...