FCGB : Ça bouge enfin, Souleymane Cissé s’en va

Secoués par de nombreuses affaires internes et visés par une longue enquête de RMC, les Girondins de Bordeaux se préparent à vivre un été agité.

Et pour cause, de nombreux dirigeants bordelais ont été vivement critiqués pour leurs méthodes au cours des deux dernières semaines. Et les révélations de RMC, en plus des enregistrements audios des Ultramarines, ont visiblement fait bouger les choses. En ce milieu de semaine, le journal L’Equipe dévoile que Souleymane Cissé a pris la décision de quitter les Girondins de Bordeaux.

Impliqué dans le dossier Thibaut Kidjé, jeune Togolais de 18 ans qui s’est engagé avec la réserve bordelaise et dont l’ancien agent a saisi la FIFA pour procédure illégale, Souleymane Cissé doit quitter le club au scapulaire avant la fin du mois de juin. Selon les premières indiscrétions, il s’agit d’une démission et non d’un licenciement pour l’ancien dirigeant de l’AS Monaco. Les supporters bordelais apprécieront en tout cas de voir que les choses bougent à Bordeaux en cette période très sombre pour le club marine et blanc.