FCGB : Bordeaux va se serrer la ceinture au mercato !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Le mercato a officiellement ouvert ses portes la semaine dernière et du côté de Bordeaux, on guette la moindre opportunité à moindre coût. Car pour le club au scapulaire, hors de question de faire des folies, en dépit du changement de propriétaire opéré il y a six mois. Selon les informations de France Football, il est même possible qu’un ou plusieurs cadres soient sacrifiés pour satisfaire les demandes de la DNCG, le gendarme financier du football français.

« Dans un premier temps, ils avaient transmis un budget de 65 millions d'euros, inacceptable aux yeux de la DNCG. Le club a revu sa copie et présenté un budget à la baisse tout en s'engageant à faire des économies, donc à dégraisser l'effectif. Pour le moment, on cherche à liquider les joueurs sur lesquels Paulo Sousa ne compte pas vraiment (…) Mais cela risque d'être insuffisant et les dirigeants pourraient bien être amenés à vendre des cadres comme François Kamano, Jules Koundé ou Pablo, qui ont une belle valeur marchande. Au risque de s'affaiblir encore un peu plus car l'enveloppe pour recruter ne sera pas très épaisse » explique le média. Un constat qui ne devrait pas vraiment faire rêver les fans des Girondins…