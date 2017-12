FCGB : Bordeaux s'approche de Ben Arfa et repart en courant

Dans : Bordeaux, PSG, Mercato.

Tout le monde connaît la situation d’Hatem Ben Arfa (30 ans), privé de compétition avec le Paris Saint-Germain depuis le début la saison.

Alors à l’approche du mercato hivernal, ce dossier est forcément tentant pour beaucoup de formations françaises et européennes, qui savent que le milieu offensif a certes perdu sa condition physique, mais pas son talent. De plus, l’ancien Lyonnais pourrait être attiré gratuitement étant donné que son contrat expire en juin prochain. C’est pourquoi les Girondins de Bordeaux ont notamment tenté leur chance… avant d’abandonner cette piste, nous apprend le quotidien régional Sud-Ouest, sans donner plus de détails.

Mais on se doute que le bras de fer entre Ben Arfa et le PSG a dû refroidir le club au scapulaire. En effet, le natif de Clamart semble toujours prêt à sacrifier l’intégralité de sa saison pour toucher tous ses salaires. Et de son côté, Paris campe également sur ses positions. A moins qu’un prétendant ne décide de lui offrir une énorme prime à la signature, Ben Arfa risque de refuser toutes ses propositions dans les prochaines semaines.