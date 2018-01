FCGB : Bordeaux officialise son intérêt pour ce buteur à 10ME

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Rennes.

À la recherche d’un attaquant pour combler la blessure d’Alexandre Mendy et concurrencer Nicolas De Préville, les Girondins de Bordeaux semblent avoir jeté leur dévolu sur Diafra Sakho, l’attaquant de West Ham. Auteur de 2 buts en Premier League cette saison, l’international sénégalais semble même constituer la priorité du club au scapulaire. Une information confirmée par Stéphane Martin, le président aquitain, sur l’antenne de SFR Sport.

« On a plusieurs joueurs qui nous intéressent. On préférerait un prêt. Cela nous laisse le temps de nous repositionner au mercato estival. Diafra Sakho fait partie des joueurs qu'on suit. On espère pouvoir conclure. Pour l'instant, il n'y a rien de fait » a lâché le président des Girondins de Bordeaux dans l’émission Breaking Foot. Dans ce dossier, Bordeaux devra composer avec la concurrence du Stade Rennais, qui pourrait proposer un prêt avec une option d’achat à hauteur de 12ME selon Foot Mercato.

Les Girondins devraient offrir des conditions similaires à West Ham, puisque Stéphane Martin prépare une offre de prêt avec une option d’achat estimée à 10ME. Bordeaux garderait l’avantage dans ce dossier grâce à la présence de Gustavo Poyet dans ses rangs, l’entraîneur uruguayen connaissant personnellement le frère de Diafra Sakho.