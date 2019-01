FCGB : Bordeaux dit oui à cette offre inattendue venue d'Italie

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dimanche, le Corriere dello Sport surprenait son monde en expliquant que le Genoa avait proposé 7 ME à Bordeaux pour Lukas Lerager.

Pour le quotidien italien, cette offre convenait aux Girondins, qui attendaient néanmoins de trouver un remplaçant à Lerager avant de boucler le transfert. La situation a visiblement évolué au cours des dernières heures puisque ce mardi, le compte Twitter @Girondinfos affirme qu’un accord de principe a été trouvé entre Bordeaux et le Genoa pour le transfert du joueur de 25 ans.

C’est désormais à Lukas Lerager de prendre sa décision, et de trancher pour son avenir. Mais du côté des dirigeants de Bordeaux, on estime qu’il n’est finalement pas nécessaire de trouver un remplaçant à Lukas Lerager avant d’officialiser sa vente. Une stratégie risquée, le mercato hivernal fermant officiellement ses portes jeudi soir. Et comme cela est souvent répété, les bonnes opportunités sont très rares en plein mois de janvier…