Dans : Bordeaux, Mercato.

Avec une seule victoire pour ses cinq premiers matchs, l’entraîneur Paulo Sousa en est persuadé : Bordeaux a besoin de renforts cet été.

Cela tombe bien, le Portugais semble sur la même longueur d’onde que ses supérieurs. « Nous espérons un été excitant, avec beaucoup de travail, a confié le patron du sportif Hugo Varela au journal L’Equipe. Le nombre de joueurs qu'on prendra dépendra aussi de ceux qui partent. Mais on n'a pas besoin de vendre avant d'acheter. »

Autrement dit, le coup de balai annoncé par Sousa aura bien lieu. Mais ce grand nettoyage ne ralentira pas le recrutement. Reste à savoir quel sera le profil de ces recrues espérées. A l’image du mercato hivernal, les Girondins devraient se diriger vers de jeunes joueurs à fort potentiel, mais pas seulement. Le club aquitain souhaite également amener de l’expérience dans son effectif. Des recrues plus chères ? Pas forcément, répond Varela, désormais épaulé par le directeur du football Eduardo Macia.

Les critères de Bordeaux

« Nous n'avons pas besoin de l'argent du PSG pour prendre de bonnes décisions et acheter de bons joueurs, a prévenu le dirigeant. S'ils partagent la même vision, tous les grands joueurs sont intéressants pour nous. Il faut qu'ils aient la bonne mentalité, qu'ils aient toujours faim, et que ça se fasse au bon prix. Des joueurs libres ? Parfois, ils sont plus chers que d'autres. » Recrues gratuites ou pas, le mercato estival s’annonce agité à Bordeaux.