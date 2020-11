FCGB : Autour de Ben Arfa, Gasset fait vraiment n'importe quoi

Dans : Bordeaux.

En difficulté avant la trêve internationale, les Girondins de Bordeaux ont bien réagi à Rennes (0-1) vendredi en Ligue 1. Pour Jonatan MacHardy, ce rebond vient des choix de l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

Alors que l’on pouvait s’attendre à un match presque facile pour le Stade Rennais, les Marine et Blanc ont fait mieux que rivaliser. Hormis l’exploit personnel du buteur Hatem Ben Arfa, les Girondins ont fait preuve d’un bien meilleur état d’esprit. Mais ce n’est pas la seule explication si l’on en croit Jonatan MacHardy. En effet, le journaliste de RMC pense que les choix de l’entraîneur Jean-Louis Gasset ont parfois plombé Bordeaux en début de saison.

« Il y a une chose qui me fait penser qu’il peut y avoir une amélioration à Bordeaux, c’est que lorsque j’ai regardé la composition avant le match et pendant le match, c’est une des premières fois que je vois une composition d’équipe qui me semble cohérente, a constaté le spécialiste, dans des propos relayés par Girondins4ever. Tu as le milieu à deux que j’ai toujours trouvé complémentaire Otavio et Basic, ça, ça ne bouge pas. Il n’y a pas de soucis. Mais surtout une attaque avec deux vrais joueurs de côté Mehdi Zerkane et Kalu, avec Ben Arfa en 10 derrière Josh Maja qui est un vrai numéro 9. »

Un manque de complémentarité

« Je n’aime pas quand Bordeaux essaie de jouer avec… Il y a des matchs qu’on a vus qui étaient des purges devant car les joueurs se marchaient sur les pieds, a critiqué notre confrère. Il y a plein de fois, dans le onze de départ où tu avais De Préville, Maja, Hwang… Tout ça pour dire que trois joueurs qui sont censés jouer numéro 9, que tu mettais un peu n’importe comment. Là, la composition d’équipe avait une certaine cohérence. Peut-être que les joueurs à Bordeaux se sont dit les choses mais je pense aussi que Jean-Louis Gasset s’est remis la tête à l’endroit. » A croire que la trêve internationale a été bénéfique pour le technicien.