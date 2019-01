FCGB : Adrien Silva, Lerager… Le mercato prend une tournure inattendue

Dans : Bordeaux, Mercato.

Sur le point d’accueillir son nouveau directeur sportif Eduardo Macia, Bordeaux accélère sur le marché des transferts.

En plus du latéral droit Raoul Bellanova (18 ans), qui restera en prêt au Milan AC avant de revenir l’été prochain, les Girondins s’activent sur la piste d’Adrien Silva (29 ans). Le milieu de Leicester City a donné son accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, et ses dirigeants ne s’opposent pas à son départ. Mais il reste un dernier obstacle, et pas des moindres, à savoir Claude Puel.

En effet, Sud Ouest confirme que le manager des Foxes freine le départ de l’international portugais. Après le transfert de l’Espagnol Vicente Iborra au FC Séville, le technicien estime que son effectif serait trop limité sans Adrien Silva. Un coup dur pour Bordeaux qui semble se diriger vers un échec. Et ce n’est pas la seule nouvelle inattendue du mercato.

Une offre italienne pour Lerager ?

Toujours selon le média régional, le club aquitain a entamé des discussions avec le Genoa pour son milieu Lukas Lerager (25 ans). La presse italienne évoque même une offre de 6 M€ pour le cadre des Marine et Blanc. Autant dire que le départ de l’international danois affaiblirait l’entrejeu bordelais, déjà considéré comme le gros point faible de l'équipe.