FCGB : Aaron Boupendza mis à pied par Bordeaux

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux annoncent la mise à pied d'Aaron Boupendza, l'attaquant international gabonais.

A chaque jour sa galère pour le club au scapulaire, et cette fois c'est un joueur qui est ciblé par une grave mesure disciplinaire. « A la suite d’un comportement inapproprié et en inadéquation avec les valeurs véhiculées par le Club, Aaron Boupendza a été mis à pied à titre conservatoire. Il ne fait donc pas partie du groupe parti ce matin en stage à Dinard. Le Club prendra une décision dans les jours à venir quant à une éventuelle sanction envers le joueur », indiquent les Girondins de Bordeaux sans en dire plus sur la nature de la faute du joueur prêté cette saison à Feirense (D2 portugaise). Il faut d'ailleurs noter que Boupendza avait déjà été sanctionné par le club portugais il y a quelques mois pour avoir refusé de s'entraîner avec l'équipe réserve et son contrat avait été résilié.