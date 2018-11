EL : Le fiasco continue, Bordeaux n’y arrive pas non plus

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Matmut Atlantique.

Bordeaux - Zénith : 1-1.

Buts : Kamano (35e sp) pour Bordeaux ; Zabolotny (72e) pour le Zénith.

Sous les yeux du nouveau propriétaire Joe DaGrosa, Bordeaux a tenu tête au Zénith Saint-Pétersbourg (1-1) en Europa League. Mais il faudra désormais un gros miracle pour que les Girondins se qualifient en phase finale.

Suite à trois défaites en autant de journées lors de cette phase de poules de la C3, et pour son premier match sous pavillon américain depuis le rachat de GACP, le FCGB voulait sauver son honneur. Cela en prenait le chemin en première période, puisqu'après d'innombrables occasions, Bordeaux ouvrait logiquement la marque grâce à un penalty de Kamano (1-0 à la 35e), obtenu pour une petite faute de Mammana sur Sabaly.

Un avantage que le club au scapulaire ne conservait pas durant le deuxième acte, vu que Zabolotny, laissé seul au point de penalty par la défense bordelaise, égalisait sur une remise en retrait de Kouziaïev (1-1 à la 72e). La fin de rencontre était un peu plus calme. Et malgré des opportunités de De Preville (86e, 90e+5) et de Karamoh (88e), les hommes d'Éric Bedouet en restaient là...

Avec ce nul (1-1), le FCGB débloque son compteur de point, mais reste bon dernier du Groupe C, à six longueurs du Slavia Prague, auteur d'un nul contre Copenhague (0-0). Mathématiquement, Bordeaux n'est donc pas éliminé à 100 %, mais les Girondins devront faire un sans-faute lors de la réception du Slavia Prague le 29 novembre et à Copenhague le 13 décembre, tout en espérant un faux-pas complet des Tchèques. Compliqué, comme pour tous les clubs français en Coupe d'Europe cette saison...