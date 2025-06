Des salaires indécents, Bordeaux se saborde au tribunal

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Attendu devant le tribunal de commerce la semaine prochaine, Bordeaux devra présenter son plan de continuation pour rembourser une partie de sa dette. Mais certaines lignes du dossier ont de quoi surprendre, à commencer par la masse salariale du personnel administratif.

Les supporters des Girondins ont encore pris un coup sur la tête lundi dernier. Quelques jours après l’envoi d’une offre concrète, Oliver Kahn a fini par abandonner la reprise de Bordeaux. L’Allemand a préféré reculer, notamment à cause d'un accès insuffisant aux informations sur la situation financière du club aquitain. Une énorme déception pour les fans qui espéraient voir l’ancien gardien éjecter Gérard Lopez. Débarrassé de la concurrence, le propriétaire des Marine et Blanc représente le seul espoir afin d’éviter la liquidation judiciaire.

Vente Bordeaux : Oliver Kahn abandonne, les quatre raisons dévoilées https://t.co/4zwt9FZq9X — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2025

Encore faudrait-il que l’Hispano-Luxembourgeois parvienne à convaincre le tribunal de commerce avec son plan de continuation. Gérard Lopez y détaille ses intentions pour rembourser 26 millions d’euros sur les 95 millions d’euros de dette du FCGB. Dans ce document de 52 pages figurent également les budgets prévisionnels pour les années à venir, et donc la masse salariale du personnel administratif. Le quotidien régional Sud Ouest, qui a eu accès au plan, révèle ainsi le salaire mensuel moyen des 10 employés administratifs du club, à savoir 5 400 euros non chargés. Au total, les revenus de ce personnel coûtent 647 000 euros par mois non chargés !

La justification du DG

C’est évidemment énorme pour un club amateur en redressement judiciaire, et qui a dû licencier 80 personnes il y a quelques mois. Pour se justifier, le directeur général Arnaud Saint-André souligne l’ancienneté de ces employés. Sauf que le coordinateur sportif Karim Saada, rémunéré à hauteur de 6 000 euros par mois, n’est arrivé que cette saison. Autant dire que ces révélations ne calmeront pas les supporters en colère. Reste à savoir ce qu’en pensera le tribunal vendredi prochain.