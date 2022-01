Coupet, Koscielny, Lair, vent de folie à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Revenu à Bordeaux en 2019 pour être le guide des Girondins, Laurent Koscielny avait été convaincu de revenir en France, non loin de la région de son enfance, avec un gros contrat à la clé.

C’est en effet avec un énorme salaire, pour les normes girondines, et sur une durée de quatre ans, que l’ancien dernier rempart d’Arsenal est revenu en Ligue 1. Un peu plus de deux ans plus tard, les performances de l’international français ne répondent pas aux attentes, et son contrat a même été décisif dans les histoires de reprise du club, tellement il est lourd à porter financièrement. Un an et demi avant la fin de son contrat, Laurent Koscielny pourrait ainsi déjà quitter Bordeaux. A 36 ans, après plusieurs problèmes physiques, le défenseur central n’a pas été repris dans le groupe cette semaine. Il a été mis à l’écart officiellement ce mardi, et ne devrait plus beaucoup rejouer cette saison si la situation ne s’arrange pas. En cause, son niveau de jeu, pas en adéquation avec son salaire tout simplement. Un durcissement de ton qui a, selon Girondinfos, pour but de le pousser vers la sorti et de provoquer une rupture de contrat. Des discussions à l’amiable pourraient avoir lieu si Laurent Koscielny voyait que son avenir n’est plus au sein du club au scapulaire.

Du mouvement partout à Bordeaux

🚨Dans la continuité de sa mise à l’écart du groupe professionnel, les @girondins pourraient résilier le contrat du capitaine Laurent Koscielny ! pic.twitter.com/ejAE57cJJD — Girondinfos (@Girondinfos) January 11, 2022

En ce mois de janvier, les dirigeants bordelais ont bien l’intention de frapper fort pour changer la tendance. Ainsi, Grégory Coupet est sur le point d’être recruté comme entraineur des gardiens de but. Et de son côté, Patrice Lair vient d’être démis de ses fonctions de l’équipe féminine du club, ce mardi, annonce Sud Ouest. L’ancien coach de l’OL féminin n’aura donc tenu qu’une demi-saison à la tête des Girondines. Et selon certaines indiscrétions, d’autres mouvements d’ampleur sont attendus dans les prochains jours. Ainsi, Paul Baysse et Mehdi Zerkane ont eux aussi été mis à l’écart du groupe.