CdF : 7 joueurs pros, Bordeaux part en rade à Brest

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Les Girondins de Bordeaux sont frappés durement par l'épidémie de Covid-19. Les cas se sont multipliés au point de menacer leur match de coupe de France à Brest dimanche. Finalement, les Bordelais seront là avec un groupe très rajeuni.

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison bien difficile. 17e de Ligue 1 avec trois petits matches gagnés, la coupe de France pouvait leur permettre de se ressourcer temporairement. Après un 1/32e de finale facilement gagné 10-0 face aux Mahorais des Jumeaux de M'Zouazia, Brest se présente en 1/16e de finale. Une opposition déjà compliquée en terre bretonne face au 12e de Ligue 1 mais qui est devenue un calvaire au fur et à mesure des jours. Le Covid-19 a ravagé l'effectif de Vladimir Petkovic avec 21 joueurs touchés et un total de 23 absents pour le déplacement de ce dimanche après-midi.

Sept pros à disposition, la réserve et des U-19 en nombre

Bordeaux ne pourra pas compter sur un effectif des plus solides. Après avoir demandé le report du match, qui a été refusé par la FFF, les Girondins de Bordeaux doivent aller chercher dans leurs équipes de jeunes les éléments manquants. Et, ce n'est pas quelques joueurs mais bien un groupe à recomposer totalement.

Découvrez un groupe de 21 joueurs avec, comme attendu, beaucoup de jeunesse ! Tous derrière nos joueurs pour le 16ème de finale de la @coupedefrance 👊👍 #SB29FCGB pic.twitter.com/kY6YTxlpxo — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 1, 2022

21 appelés avec beaucoup de noms inconnus et pour cause. Les Girondins ne pourront bénéficier que de sept joueurs faisant partie du noyau professionnel. Il s'agit de Timothée Pembélé, Javairô Dilrosun, Amadou Traoré, Josh Maja, Hwang Ui-Jo, Alberth Elis et Jimmy Briand. Leur expérience permettra d'encadrer leurs autres partenaires qui jouent en réserve bordelaise et même, pour plusieurs d'entre eux, dans l'équipe des moins de 19 ans. Un dimanche qui va, quoi qu'il arrive, rester longtemps dans les têtes de ces 14 joueurs.