Bordeaux : Vladimir Petkovic bientôt viré ?

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté en Ligue 1, Bordeaux se retrouve juste devant la zone rouge, et ne doit pour le moment sa 17e place qu’aux très mauvais départs d’équipes comme Brest, Metz et Saint-Etienne.

Les Girondins n’étaient pas forcément attendus pour jouer les premiers rôles cette saison, étant donnés les mouvements dans la direction pendant l’été, et la faible activité sur le marché des transferts, si ce n’est pour faire rentrer un peu d’argent. L’arrivée de joueurs en provenance de clubs liés à Gérard Lopez n’a pas permis de redresser la barre. A l’heure où les mauvais résultats s’enchainent, le nouvel entraineur Vladimir Petkovic prône la patience et la confiance pour arriver à trouver la bonne carburation. Si les supporters tiennent le coup et ne grognent pas trop, le propriétaire du club pourrait s’en lasser. Si l’homme d’affaire luxembourgeois a été plutôt patient quand il était à Lille, même si Marcelo Bielsa a fini par prendre la porte, il n’a pas toujours fait preuve de la même philosophie dans ses autres clubs, notamment à Boavista ou à Mouscron.

Que fait Gérard Lopez ?

Dans le microcosme bordelais, on se demande même si Petkovic ne va pas finir par sauter pour provoquer le fameux électrochoc et éviter de s’enfoncer encore plus bas au classement. « Je vois des bribes de choses, mais je ne vois rien de sûr et de concret dans le jeu. Je ne dis pas qu'il faut virer Petkovic absolument, mais connaissant Gérard Lopez et ce qu’on a vu à Mouscron, à Lille et à Boavista, à un moment donné il ne va pas chercher à comprendre si les résultats ne sont pas là. J’aimerais bien que Gérard Lopez intervienne un peu plus, car je ne vois pas un président très présent », a ainsi lancé le consultant de WebGirondins, Jonathan D’Agostino, qui met tout de même le sujet de l’avenir de l’ancien sélectionneur de la Suisse sur le devant de la table.