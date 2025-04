Bordeaux, une montée miraculeuse grâce à la FFF ‍?

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Avec la défaite sur la pelouse de Saint-Brieuc, les Girondins de Bordeaux ont quasiment abandonné tout espoir de finir premier de leur poule de National 2. Pour autant, la montée n'est pas encore totalement exclue.

Après la victoire face au leader Saint-Malo, l'espoir de récupérer le fauteuil de leader avant la fin de la saison était de nouveau au goût du jour. Dans la foulée, les Girondins de Bordeaux ont affronté le Stade Briochin à Saint-Brieuc… et se sont à nouveau écroulés en proposant un jeu ennuyeux. Désormais à huit points du leader briochin, la première place semble désormais inatteignable, sauf miracle. Surtout qu'il ne reste que quatre journées de championnat pour espérer reprendre les devants et ainsi dégoter le billet pour la montée. Toutefois, une nouvelle règle pourrait entrer en jeu et permettre au club de Gérard Lopez de grimper un échelon du football français.

Les Girondins en National, c'est encore possible

Bordeaux s’est raté, Gérard Lopez les récompense https://t.co/NgosskP70O — Foot01.com (@Foot01_com) April 21, 2025

Après la défaite face à Saint-Brieuc, les Girondins de Bordeaux se sont retrouvés à la quatrième position. Une triste place qui n'enterre toutefois pas définitivement leurs chances de monter en National 1. Selon Julien Bée, journaliste bordelais, il existe encore une chance que le meilleur deuxième de toutes les poules de N2 gagne aussi son ticket pour la montée.

« Le meilleur deuxième pourrait monter, si jamais il y avait des sanctions administratives. A la base, il n’est pas du tout prévu. C’est juste que la Fédération a trouvé bon de signaler que si jamais il y avait des rétrogradations administratives de National vers des championnats inférieurs, à ce moment-là, le meilleur deuxième monterait également. Le calcul pour être meilleur deuxième est un peu complexe, c’est le nombre de matches que vous avez gagné contre les cinq premiers de votre groupe. Et ensuite, vous avez un nombre de points défini, puis on fait un classement entre les trois meilleurs deuxièmes des autres groupes. C’est un peu un calcul d’apothicaire, mais voilà, il faut être dans les meilleurs deuxièmes », a indiqué le journaliste dans l'émission « Coups Francs » diffusée sur Forever.

Malgré tout, Bordeaux compte 6 points de retard sur le deuxième actuel. Une possibilité qui a plus de chances de profiter à un autre club.