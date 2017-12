Bordeaux : Un deal express à 45ME avec Manchester United pour Malcom ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League.

Le président des Girondins de Bordeaux l'a dit et répété, le club au scapulaire n'envisageait pas de céder Malcom lors du mercato d'hiver. Il est vrai que dans la piteuse situation sportive de Bordeaux, 15e de L1 à deux points du 19e, vendre le milieu offensif brésilien serait à la fois une catastrophe pour Jocelyn Gourvennec, mais aussi un message inquiétant envoyé aux supporters, lesquels sont déjà sur les nerfs.

Cependant, selon Goal, José Mourinho veut impérativement recruter Malcom, dont le Special One apprécie le profil, et le technicien de Manchester United a demandé à Ed Woodward de négocier les conditions d'un transfert. Du côté des Red Devils, on est prêt à mettre 45ME dès maintenant sur la table, mais on a bien compris que le départ du joueur brésilien dès le mercato d'hiver était impossible. Manchester United aurait donc proposé de recruter Malcom dès maintenant et de le prêter aux Girondins de Bordeaux jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Un deal qui pourrait convenir à tout le monde, même si du côté du président bordelais on espère plutôt une offre de 60ME.