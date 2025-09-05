Bordeaux se vante, le PSG prend une balle perdue

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Coincé en National 2, Bordeaux peut toujours compter sur son public. Les supporters des Girondins refusent d’abandonner leur équipe, d’où la fierté de l’entraîneur Bruno Irles qui s’est permis de titiller les fans du Paris Saint-Germain.

Bruno Irles retente sa chance en National 2. Entre l’échec sportif la saison dernière et la situation économique du club, l’entraîneur de Bordeaux avait des raisons de jeter l’éponge. L’ancien coach de Troyes possède un CV suffisamment fourni pour envisager un retour au niveau professionnel. Mais le défi de relever les Girondins a pris le dessus chez cet amoureux du ballon rond.

1️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ en N2 !



On ne parle pas assez de la ferveur bordelaise qui peut regarder toute la Ligue 1 dans les yeux alors que le club vit la pire pèriode de son existence.



BRAVO ❤️ pic.twitter.com/uBnufqxrjm — SnakiLL (@MisterSnaKiLL) August 17, 2025

« Ah, moi le foot, c’est ma passion, a expliqué Bruno Irles dans un entretien accordé à la chaîne TV7. J’étais en Ligue 1 il y a quelques années, là je me retrouve en National 2, mais je me retrouve dans un grand club. Tous les jours je suis content de tirer le maximum de ces joueurs. » Mais aussi des supporters. Malgré l’enfer vécu ces dernières années, le public bordelais répond toujours présent. Sa fidélité impressionne le coach des Marine et Blanc qui a tenu à rendre hommage aux fans aquitains.

« J’ai de la chance d’être au Haillan, j’ai de la chance de jouer au Stade Atlantique, j’ai la chance d’avoir de nombreux supporters qui malgré la difficulté sont là, s’est-il réjoui avant de titiller les Parisiens. C’est là qu’on voit les vrais supporters parce que c’est très facile de supporter le Paris Saint-Germain… C’est très facile de supporter le Paris Saint-Germain, c’est beaucoup plus difficile de supporter les Girondins de Bordeaux aujourd’hui. Beaucoup plus difficile. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui se réabonnent, tous ceux qu’on a au stade et qui souffrent parce qu’ils se font chambrer en France… Oui, pour ceux-là, on a envie de redonner de la vie dans ce club. » Il est clair que les supporters parisiens et girondins ne vivent pas les mêmes week-ends.