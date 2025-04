Bordeaux s’est raté, Gérard Lopez les récompense

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Après la défaite contre le Stade Briochin (1-0) samedi, les Girondins de Bordeaux ont quasiment dit adieu à la montée en National. Mais en interne, cet échec n’est pas forcément synonyme de changement.

Le retour au premier plan des Girondins, ce n’est sans doute pas pour tout de suite. Bordeaux a quasiment perdu toute chance de monter en National après sa défaite à Saint-Brieuc samedi. Si Gérard Lopez assume ses responsabilités financières devant la DNCG, le club rétrogradé l’été dernier devrait repartir pour une deuxième saison en quatrième division. Cet échec aurait pu inciter la direction à opérer des changements importants. Mais ce n’est pas la tendance évoquée par le quotidien Sud Ouest.

𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 🔚



C'est fini à Saint-Brieuc. Neuvième victoire d'affilée pour le @StadeBriochin qui conforte sa place de leader. Bonne fin de saison aux Griffons. La montée s'éloigne pour nos Marine et Blanc 😢#SBFCGB pic.twitter.com/Os7QFwCxcb — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 19, 2025

D’après nos confrères, le directeur sportif John Williams et le coordinateur sportif Karim Saada ont commencé à travailler sur le recrutement de l’été. Le DS et le coach Bruno Irles semblent partis pour rester. C’est effectivement le souhait du technicien qui a rappelé les circonstances atténuantes aux journalistes. « Si on est les Girondins bien préparés, bien recrutés dès le début de saison, je pense qu'on ne perd pas ici, s’est justifié Bruno Irles après la défaite à Saint-Brieuc. On a recruté tardivement. Un recrutement ça se prépare maintenant. »

Irles se projette déjà

« Forcément, quand on arrive fin août, c'est tardif, on a moins de temps de préparation, on a moins de temps de réflexion, on a moins de choix. A un moment donné, vous le payez, a ajouté l’ancien coach de Troyes. Est-on capable de prendre 12 points et de croire à un nouveau miracle ? Moi, je suis compétiteur, je suis joueur. Même si on n'a que 5 % de chances d'aller chercher cette première place, ce sera aussi pour préparer la saison prochaine. J'ai deux ans de contrat, je suis là, je suis venu avec un objectif en tête et cet objectif, je suis là pour le remplir. » S'il est conservé, Bruno Irles n'aura plus d'excuse la saison prochaine.