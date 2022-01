Bordeaux ridiculisé, la démission de Petkovic demandée

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Après la déculottée prise à Rennes, Bordeaux risque de se retrouver dans la zone rouge après ce week-end.

La défaite 6-0 démontre à quel point les Girondins ont lâché l’affaire sur cette rencontre face à la domination des Bretons. Les critiques très acides sont tombées sur le club au scapulaire, et même s’il ne peut pas être accusé tous les maux, Vladimir Petkovic a été invité à quitter ses fonctions. L’ancien sélectionneur de la Suisse risque en effet de prendre la porte, et l’issue ne peut pas en être autrement pour la presse locale, et notamment le journaliste Clément Carpentier. « Après cette nouvelle défaite honteuse et humiliante des Girondins à Rennes (6-0), une seule et unique question : Vladimir Petkovic peut-il continuer ?! C'est IMPOSSIBLE ! S'il a un peu de fierté, il doit même démissionner de lui-même », a livré le journaliste de 20 Minutes, qui sait pourtant très bien que, à part Marcelo Bielsa, les entraineurs qui démissionnent en Ligue 1 sont extrêmement rares.

🔵⚪️ Grosse colère de Gérard Lopez, présent à Rennes, dans le vestiaire bordelais. Le président @girondins s’en est pris aux joueurs #Bordeaux — Emery Taisne (@EmeryTaisne) January 16, 2022

L'ASSE et Bordeaux en péril

❌ Fin du partenariat avec Bordeaux : les explications. pic.twitter.com/p7agRil5cu — Winamax FC (@WinamaxFC) January 14, 2022

De son côté, le journaliste Manu Lonjon fait le parallèle avec l’ASSE, également en grande difficulté. « Bordeaux et Sainté : monuments du football Français plus qu’en péril. Malheureusement, c’est une surprise pour personne. Le feu, ça brûle … », a lancé le spécialiste du mercato, pour qui deux grands clubs français sont en très grand danger. « Après Koscielny, Lopes pourra mettre sur la touche Petkovic. La triste réalité, c’est que Bordeaux dispose d’un effectif faible géré par des incompétents depuis des années. Gros danger, hélas », reconnait ainsi Bertrand Latour, pour qui il ne faut pas croire que le problème vient simplement de cette saison, mais date de beaucoup plus longtemps.