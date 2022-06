Bordeaux rétrogradé en National !

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

La DNCG a publié les résultats de son audition des clubs professionnels, et Bordeaux a été relégué en National.

Les Girondins vont désormais attendre la décision motivée de la commission pour annoncer leur futur appel. Les dirigeants bordelais ont été reçus au siège de la LFP ce mardi, et leur intervention n'a pas été ponctuée de déclarations. Gérard Lopez était bien présent, lui qui se proposer de combler une partie du déficit creusé par cette saison catastrophique qui, sportivement, s'est conclue par une relégation en Ligue 2. Le communiqué a en tout cas glacé le sang de tous les supporters bordelais, qui espèrent désormais pouvoir sauver la face avec un maintien de leur équipe en Ligue 2.

6 jours pour faire appel

De leur côté, les dirigeants du club au scapulaire espéraient une décision plus clémente, même s'ils s'attendaient à devoir repasser devant la DNCG étant donnée leur situation financière. Ce sera probablement le cas dans quelques jours, mais avec la menace d'une confirmation définitive de la relégation des Girondins en 3e division française.

Gérard Lopez et son équipe viennent de ressortir du siège de la LFP sans un mot. Pas de déclaration. Décision de la #DNCG par communiqué dans la soirée #Girondins #Ligue2 pic.twitter.com/zkku2h2Nao — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) June 14, 2022

Devant la DNCG, Bordeaux a présenté un budget de 40 millions d’euros pour le passage en Ligue 2, avec surtout un transfert de la dette vers la société personnelle de Gérard Lopez, avec tout de même 26 millions d’euros d’engloutis par le propriétaire des Girondins. Cela ne s’est pas avéré suffisant, et le club de Nouvelle Aquitaine a désormais jusqu’à six jours au plus tard pour faire appel.

Si cette décision devait être confirmée, cela pourrait aussi avoir des conséquences sur les autres clubs, avec la possible montée en Ligue 2 de Villefranche, qui avait été battu en barrages par QRM le mois dernier.