Bordeaux recrute un ancien de l'OM

Par Corentin Facy

Très actif en ce mercato estival, les Girondins de Bordeaux enregistrent ce lundi leur 9e renfort. C’est un ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui rejoint le club au scapulaire en la personne de Léo Jousselin. Le latéral droit de 23 ans passé par le FC Nantes et les Herbiers avait intégré durant une saison la réserve de l’OM entre 2023 et 2024. Présent ce lundi à l’entraînement des Girondins, Léo Jousselin est la neuvième recrue du mercato estival à Bordeaux après Villette, Shamal, Openda, Etonde, Mannaï, Odru, Ba et Vandenabeele.