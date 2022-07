Bordeaux maintenu en Ligue 2, la tendance forte

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

C’est ce mercredi que les Girondins de Bordeaux seront très vraisemblablement fixés sur leur avenir.

Le comité exécutif de la Fédération Française de Football va se réunir pour statuer sur le cas du club aquitain. Le Parisien affirme que cette réunion en urgence va entériner le maintien du club au scapulaire en Ligue 2, après l’annonce de sa rétrogradation en National 1 il y a plus d’un mois de cela. Si cette décision avait été confirmée en appel, de nouveaux éléments ont fait surface. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi certifié la pérennité du club en cas d’évolution en Ligue 2, et les efforts effectués pour présenter un budget viable ont été soulignés par le CNOSF.

A cela s’ajoute le désendettement du club à hauteur de 40 millions d’euros et la mise sous séquestre de 14 millions d’euros par Gérard Lopez en tant que garantie. Une somme qui devra ensuite être compensée par les ventes qui sont en passe d’être réalisées au mercato. Le départ de Sekou Mara pour 13 ME à Southampton devant quasiment tout comprendre. De plus, Bordeaux va récupérer 21 ME par le biais de l’aide à la relégation, du contrat de la LFP avec CVC et du report du loyer du Matmut Atlantique. Suffisant pour permettre au club historique de se sauver et de débuter le championnat de Ligue 2 ce week end ?