Bordeaux ‍: Gérard Lopez reçoit une nouvelle dramatique

Les Girondins de Bordeaux sont plus que jamais dans l'inconnu en cette fin de saison. Gérard Lopez cherche toujours des solutions pour sauver le club d'une énième catastrophe financière.

Les fans et observateurs des Girondins de Bordeaux ont beaucoup de raisons d'être inquiets concernant le futur de leur équipe. Gérard Lopez est plus que jamais dos au mur, lui qui doit notamment rembourser 20 millions d'euros à la collectivité. Pour ce faire, Lopez proposait à la ville et à la Métropole une restructuration de la dette. Une proposition refusée par le Maire de Bordeaux lors de leur rencontre récente.

Ces dernières heures, Sud Ouest faisait notamment le point sur la situation : « Dans le cadre de la procédure, les 400 créanciers sont répartis en 13 « classes de parties affectées » et chaque classe fait l’objet d’une proposition. Ceux qui y figurent votent pour ou contre. En l’état, la Métropole, qui figure dans deux d’entre elles, se prononcera contre. La Ville de Bordeaux, dont la créance est moindre (27 000 euros), également. Le maire Pierre Hurmic l’a indiqué à Gérard Lopez lors d’une rencontre quelques heures plus tôt ». Pour Pierre Hurmic, il est d'ailleurs « inacceptable que les créances de la Ville et de la Métropole soient écrasées à 90 % » quand il s'agit d'argent public.

Gérard Lopez fixé

A noter que malgré un accord trouvé en mars avec la Mairie de Bordeaux, le loyer de la plaine du Haillan, le centre d’entraînement des Girondins, n’a pas été payé à ce jour. Du côté de la Métropole, on est dans la même lignée que la Mairie bordelaise. Ce sera aux juges de valider ou pas le plan de continuation dans son ensemble. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux ont rendez-vous devant la DNCG le 24 juin prochain. D'ici-là, Gérard Lopez devra trouver des solutions pour payer ses dettes. Il sait déjà que la Ville et la Métropole ne sont pas parties pour lui faire de cadeaux.