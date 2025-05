Bordeaux ‍: Gérard Lopez obtient un stade en promotion

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Alors que la saison sportive se termine ce samedi pour les Girondins de Bordeaux, celle face aux instances ne fait que débuter. Gérard Lopez doit présenter le 27 mai son plan de continuation devant le tribunal de commerce. De son côté, la métropole et le club discutent concernant le loyer du Matmut Atlantique.

Les Girondins de Bordeaux ne devraient pas débuter sans domicile fixe la saison prochaine. Après quelques matchs à huis clos du côté du Stade Sainte-Germaine du Bouscat en début de saison, le club au scapulaire avait pu retrouver son Matmut Atlantique et accueillir à nouveau du public. La question semble à nouveau sur la table pour la saison prochaine. Même si ce n’est pas le sujet principal actuellement. Selon France Bleu Gironde, le six fois champions de France a réussi à négocier à la baisse le loyer de son stade. Le quotidien régional le précise, le club a payé cette saison 48 000 euros par match. Une nouvelle baisse pour limiter les dépenses d’un club à l’agonie. Parmi ses nombreuses dettes, le loyer impayé du stade représente près d’une vingtaine de millions d’euros.

La Métropole reprend le contrôle du stade

Le Matmut Atlantique, un sujet toujours aussi brûlant...



Sorti de terre en 2015, le Matmut Atlantique semble devenir un problème de plus en plus gros pour la Métropole. Après la descente du club bordelais en N2, le stade va perdre son naming à la fin de la saison. Le partenariat public-privé qui lie la métropole et la société SBA va se stopper et la ville de Bordeaux devra prendre en charge l’antre des Marines et Blancs. Alors que la Mairie de Bordeaux doit communiquer ce vendredi sur son refus du plan de continuation présenté par Gérard Lopez, le cas du stade va occuper une bonne partie des débats. Cependant, si Bordeaux poursuit son aventure au quatrième échelon du football français, il devrait le poursuivre au Matmut Atlantique.