Bordeaux ‍: Kahn réussit son coup, la justice a tranché

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Ce mardi 27 mai, Gérard Lopez et ses hommes avaient rendez-vous au tribunal de commerce de Bordeaux pour proposer leur plan de continuation. Mais ce que les supporters attendaient, c'était surtout la réponse à l'alternative proposée par Oliver Kahn.

Le rendez-vous était particulièrement attendu et son verdict a de quoi redonner un peu d'espoir aux supporters des Girondins de Bordeaux. Ce mardi 27 mai dans l'après-midi, Gérard Lopez et ses associés devaient se rendre au tribunal de commerce de Bordeaux pour présenter un plan de continuation qui devrait permettre au club de sortir du redressement judiciaire. Comme le rappelle Sud Ouest, ce plan doit permettre aux Girondins de faire passer la dette de 94 millions d'euros à 25 millions au bout des dix prochaines années. Il était donc au tribunal de commerce de juger de la pertinence de ce plan. Sauf qu'une alternative est arrivée dans les bureaux de l'administrateur judiciaire hier, à la veille du jour J. Le plan de cession porté par Oliver Kahn a finalement obligé le juge à donner un nouveau rendez-vous aux deux parties dans deux semaines.

Oliver Kahn fait durer le suspens

Le quotidien régional explique en effet que le tribunal de commerce a accepté d'écouter l'offre du légendaire portier allemand et ex-président du Bayern Munich. Ce délai va permettre aux - environ - 400 créanciers à qui les Girondins de Bordeaux doivent de l'argent de voter pour valider ou non le plan de continuation de Gérard Lopez. Aussi, Oliver Kahn peut désormais profiter de ce temps accordé pour finaliser son offre.

Pour rappel, l'ancien gardien allemand a pour l'instant proposé « 15 millions d'euros et a listé plusieurs conditions suspensives, notamment un accord de la FFF pour rester en N2 et un accord avec la Métropole de Bordeaux pour l'utilisation du Matmut Atlantique ». Ces conditions ne peuvent toutefois pas servir pour le plan de cession afin de ne pas être mise en concurrence avec le plan de Gérard Lopez. Le nouveau rendez-vous avec le tribunal de commerce est attendu le 13 juin prochain, avec une réponse définitive une semaine plus tard, au moins.