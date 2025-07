Bordeaux ‍: Il signe pour porter le maillot d'un club légendaire

Dans : Bordeaux.

Par Nathan Hanini

Les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à disputer un nouveau match de préparation ce mercredi face à Colomiers. Bruno Irles va devoir fixer les derniers détails avant la reprise de la saison le 16 août prochain. Avant ça, l’une des nouvelles têtes, Faïssal Mannaï s’est confié à So Foot sur son arrivée aux Girondins.

Les Girondins de Bordeaux ont fixé par la voix de son président Gérard Lopez, les objectifs de cette saison en National 2. Le club au scapulaire doit remonter en National 1 pour le bien de son avenir financier. Dans cette optique, le six fois champion de France a changé massivement son effectif et repart presque de zéro. Parmi les nouveaux venus, Faïssal Mannaï va animer le secteur offensif bordelais. Le joueur ayant connu une montée en Ligue 2 avec Concarneau est arrivé libre cet été. Passé par le club tunisien de l’US Monastir, il s’est confié du côté de So Foot sur son arrivée en Gironde pour aider le club à retrouver la troisième division.

Faïssal Mannaï n’a pas fait le choix de l’argent

Il a été agent de piste à l’aéroport de Nantes, livreur Uber Eats, joueur en Kings League, et Faïssal Mannaï s'apprête à aider Bordeaux à monter en N1.https://t.co/6qiDXbQbF9 — SO FOOT (@sofoot) July 30, 2025

Pour le magazine français, Faïssal Mannaï évoque la fierté de rejoindre le club au Scapulaire cette saison. « Je suis très fier d’avoir signé dans un club si historique. En tant qu’amoureux de football, quand tu me parles de Bordeaux, je reviens à mon adolescence et à l’épopée en Ligue des champions, le titre en Ligue 1 ! Les Girondins, c’est un des plus grands clubs de France. J’ai eu des offres beaucoup plus alléchantes financièrement, mais je n’ai jamais couru derrière l’argent, donc ce choix est logique. Je veux écrire l’histoire et faire partie d’un groupe qui aidera ce club à être là où il mérite, » explique-t-il. Vainqueur de la Kings League plus tôt dans l’année, le joueur de 29 ans s’apprête à retrouver les terrains en France sur les bords de la Garonne.