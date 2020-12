Bordeaux : Govou est choqué par Ben Arfa

Dans : Bordeaux.

Contre toute attente, Hatem Ben Arfa a retrouvé son meilleur niveau en un temps record aux Girondins de Bordeaux.

Avec déjà 2 buts et 2 passes décisives, l’international française s’est rapidement imposé comme le joueur le plus décisif de l’effectif de Jean-Louis Gasset. C’est une vraie bonne surprise pour les supporters aquitains, qui ne s’attendaient logiquement pas à ce que Ben Arfa, en manque de compétition depuis plus d’un an, soit aussi affûté et affiche un tel niveau au bout de trois mois de championnat. Sur l’antenne de Canal Plus, le consultant Sidney Govou a également fait part de son étonnement, tout en couvrant de louanges un Hatem Ben Arfa qu’il considère comme un véritable génie.

Govou « impressionné » par le niveau de Ben Arfa

« On le connait, techniquement, c’est un joueur exceptionnel, il est capable de faire des fulgurances. On avait un petit doute sur son adaptation physique surtout, cela faisait longtemps qu’il n’avait pas joué au haut niveau. Et il m’a impressionné sur ses derniers matches, il est capable de multiplier les efforts. Après, ce qu’il fait balle au pied, c’est du Ben Arfa. On sait qu’il est capable de le faire, ce football-là on ne le perd pas parce qu’on n’est pas bien physiquement. Mais le fait est qu’il arrive aujourd’hui à répéter les efforts, et c’est ce point-là où on l’attendait. Cela reste un joueur de génie, de talent, qui est capable de faire d’énormes différences » a confié l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et de l’Equipe de France, très heureux de voir Hatem Ben Arfa à ce niveau aux Girondins de Bordeaux. Il faut dire que dès lors qu’il affiche un niveau de forme convenable, « HBA » fait partie des tous meilleurs joueurs du championnat. En ce sens, Bordeaux a vraisemblablement réalisé une excellente opération en le récupérant gratuitement…