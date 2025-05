Bordeaux ‍: La mairie assomme Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Le plan radical proposé par Gérard Lopez pour réduire la dette des Girondins de Bordeaux ne plait pas à tout le monde et surtout pas à la mairie ni à la Métropole, qui vont s’opposer au propriétaire des Girondins.

La dette des Girondins de Bordeaux est colossale. Celle-ci atteint 94 millions d’euros et Gérard Lopez va proposer un plan radical pour tenter de la réduire à moins de 20 millions d’euros. L’idée de l’homme d’affaires luxembourgeois est de rembourser intégralement l’Etat et Fortress… mais pas les autres créanciers. En effet, Gérard Lopez prévoit par exemple de ne rembourser que 10% de ses dettes à la Métropole. Une solution qui fait logiquement grincer des dents et qui ne devrait pas être approuvée par la mairie de Bordeaux ni par la Métropole comme nous l’apprend le site Web Girondins.

« La Mairie de Bordeaux et @BxMetro devraient refuser le plan de restructuration de la dette proposé par le club bordelais. Une prise de parole publique est prévue prochainement afin de préciser la position des collectivités » publie le compte spécialisé sur X. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux doivent près de 20 millions d’euros à la Métropole, et les collectivités n’ont visiblement pas l’intention de faire le moindre cadeau à Gérard Lopez.

La Métropole et la mairie vont s'opposer à Gérard Lopez

D’autres dettes doivent être épongées par le propriétaire des Girondins, notamment en ce qui concerne les transferts avec des créances qui s’élèvent à 9 millions d’euros dans ce domaine. Le plan de continuation élaboré par Gérard Lopez doit être remis le 27 mai prochain pour examen, avec une réponse sur sa validation ou non le 10 ou le 17 juin. A moins d’un miracle, le patron des Girondins de Bordeaux risque de se faire envoyer dans les cordes sur un certain nombre de points, dont celui de la dette remboursée à hauteur de seulement 10% à la Métropole.