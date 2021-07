Bordeaux : Gérard Lopez est chaud, le mercato s’emballe

Dans : Bordeaux.

Après des mois de tergiversations sur l’avenir du club, Bordeaux a désormais un propriétaire, et même un entraîneur. En attendant des arrivées chez les joueurs.

Vladimir Petkovic s’est engagé avec les Girondins, et si la reprise de la Ligue 1 est dans une grosse semaine désormais, les choses sérieuses ont débuté au sein du club au scapulaire. Il va désormais falloir apporter quelques retouches urgentes, avec notamment l’arrivée d’un attaquant. Tous les regards se tournent vers Mohamed Bayo, prépondérant dans la montée du Clermont Foot. Gérard Lopez n’a pas perdu de temps et a proposé 6 ME pour faire venir le Guinéen de 23 ans qui a encore deux ans de contrat avec la formation auvergnate. Cette dernière entend bien conserver un élément qui a marqué 22 fois la saison passée, mais la somme proposée est copieuse et jugée intéressante par le promu, affirme L'Equipe ce jeudi.

Officiellement, Bordeaux doit vendre avant d’acheter selon les directives de la DNCG, mais le temps presse et tout pourrait donc aller très vite chez les Girondins. Plusieurs contacts ont déjà été effectués pour faire venir des jeunes prometteurs ou moins connus, avec déjà des retours positifs sachant qu’un grand remue-ménage est prévu à Bordeaux dans les deux sens. La preuve, les recruteurs travaillent aussi sur la piste menant à Ricardo Mangas, arrière gauche de 23 ans qui évolue au Boavista. L'avant-centre de Boavista, Alberth Elis, finalise de son côté son arrivée à Bordeaux après une grosse saison au Portugal. Le club de Porto a tout de même une particularité de taille, c’est qu’il possède comme propriétaire Gérard Lopez depuis un peu moins d’un an. Autant dire qu’il y a moyen de s’arranger…