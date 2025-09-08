Bordeaux et Andy Carroll, la folle révélation

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Andy Carroll est reparti cet été en Angleterre après une saison passée aux Girondins de Bordeaux, où l’ancien joueur de Liverpool et de West Ham a laissé un souvenir mitigé aux supporters aquitains.

La saison dernière, les supporters des Girondins de Bordeaux ont été surpris en voyant débarquer Andy Carroll dans leur club pour évoluer en National 2. Passé par Liverpool ou encore West Ham mais aussi par la sélection anglaise, le buteur de 36 ans a fait un choix de carrière étonnant. Sa saison 2024-2025 en Gironde n’a pas été scandaleuse, avec 11 buts et 3 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Néanmoins, la deuxième partie de saison laisse un goût amer aux supporters bordelais.

Le divorce de Carroll a tué sa saison

En effet, Andy Carroll a raté beaucoup de matchs et a été moins décisif. L’explication de cet énorme coup de mou se trouve dans la vie privée du joueur selon Baptiste Lecaplain, humoriste mais surtout grand amateur du club au scapulaire. « Il a mis huit buts en première partie de championnat l’année dernière, couverture de So Foot, et après il a disparu. Il a mis un but, il a fait deux passes décisives puis après il n’a plus rien fait. Bruno Irles m’a dit que c’était compliqué pour Andy Carroll parce qu’il gérait son divorce l’année dernière et c’est pour ça qu’il n’a pas pu terminer la saison » a révélé sur RMC le suiveur assidu de Bordeaux, avant d’évoquer le patron des Girondins, Gérard Lopez.

N2 : Bordeaux gagne son premier match à domicile https://t.co/hgsyjga7K1 — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2025

« Je ne l’aime pas trop. Je n’aime pas les gens fourbes, les gens qui mentent, les gens qui font de la merde. Il a un petit égo déplacé, il ne veut pas partir, je ne trouve pas ça bien » a-t-il expliqué dans des propos relayés par Girondins4Ever. Des propos très cash à l’égard de Gérard Lopez et plus étonnants en ce qui concerne Andy Carroll, lequel aurait donc été moins en forme lors de la seconde partie de saison dernière en raison de son divorce. Le problème ne se pose plus à présent pour les Girondins puisque le buteur anglais évolue désormais en Grande-Bretagne dans le club de 6e division du FC Dag & Red.