N2 ‍: Bordeaux gagne son premier match à domicile

Une semaine après leur première victoire de la saison, la semaine passée en déplacement à Châteaubriant, les Girondins de Bordeaux ont enchaîné ce samedi par une victoire à domicile, la toute première pour ce championnat de N2.
Les joueurs de Bruno Irles sont venus à bout de Saumur sur le score de 2 à 1. Au classement, Bordeaux est désormais septième à trois points du trio de tête composé de La-Roche-sur-Yon, Angoulême et le Stade Poitevin.
𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ✌️— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 6, 2025
Premier succès à domicile de la saison face à Saumur. Les buteurs bordelais sont Luderic Etonde et Abou Ba. Trois points de plus 💪
2-1 #FCGBOSFC pic.twitter.com/vAXNCTU31h