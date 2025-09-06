N2 ‍: Bordeaux gagne son premier match à domicile

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Une semaine après leur première victoire de la saison, la semaine passée en déplacement à Châteaubriant, les Girondins de Bordeaux ont enchaîné ce samedi par une victoire à domicile, la toute première pour ce championnat de N2.

Les joueurs de Bruno Irles sont venus à bout de Saumur sur le score de 2 à 1. Au classement, Bordeaux est désormais septième à trois points du trio de tête composé de La-Roche-sur-Yon, Angoulême et le Stade Poitevin.