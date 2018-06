Bordeaux : Enfin une vraie offensive de l'Inter pour Malcom ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Serie A.

L’Inter Milan est très inspiré en ce début de mercato. Après s’être déjà offert les services de Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah et Radja Nainggolan, le club milanais souhaite boucler le transfert de Malcom. Mais pour l’instant, les Girondins de Bordeaux n’ont pas cédé. Et pour cause, Stéphane Martin et Nicolas de Tavernost exigent un chèque de 45ME pour l’ailier droit de 21 ans. Par ailleurs, l’état-major aquitain refuse un prêt payant avec option d’achat ou un paiement échelonné sur plusieurs années.

Cela complique forcément le dossier mais selon Sky Italia, les dirigeants milanais n’ont pas renoncé à s’offrir Malcom. En effet, le média affirme qu’une nouvelle offensive de l’Inter Milan est imminente pour recruter le joueur. Et cela a de grandes chances d’être la bonne ! En parallèle, Luciano Spalletti travaille au recrutement de Matteo Politano, l’attaquant de Sassuolo sous la forme d’un prêt payant avec obligation d’achat fixée à 25ME. C’est à se demander où s’arrêtera l’Inter Milan au mercato cet été…