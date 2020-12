OL : Ben Arfa une petite frappe, cet ancien joueur balance tout !

Dans : OL.

Interrogé par le journal l'Equipe, Sébastien Squillaci a révélé s'être battu avec Hatem Ben Arfa quand les deux joueurs évoluaient à l'OL.

Défenseur du grand Lyon entre en 2006 et 2008, Sébastien Squillaci a pu observer de très près la montée en puissance de deux des plus grandes réussites du formation de l'OL : Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Si le premier brille au Real Madrid depuis plus de dix ans maintenant, et qu'il a remporté de nombreux titres, force est de constater que la carrière du second a un goût d'inachevé. Malgré de nombreux clubs, Hatem Ben Arfa n'a jamais réussi à confirmer tous les énormes espoirs placés en lui. La faute à un mauvais comportement ? Difficile de répondre. Sébastien Squillaci, qui a côtoyé le joueur lors de son passage à Lyon, est revenu sur une altercation dans une interview accordée à l'Equipe.

« J’avais eu un contact un peu rugueux avec lui. Il l’avait mal pris et avait eu des mots assez durs. Après l’entraînement, ça avait chauffé. Si on en était venu aux mains? Oui. J’étais très ami avec Sidney. Je sais qu’Hatem était allé le voir quinze jours ou trois semaines après pour savoir s’il pouvait venir s’excuser. Il l’a fait et on est passés à autre chose. Hatem, c'est quelqu'un d'assez impulsif, il était jeune. Il y a des limites à ne pas dépasser, et il les avait dépassées, mais c'était une erreur. Il n'y a plus de problème » a raconté l'ex-international français. Connu pour son impulsivité quand il était plus jeune, Hatem Ben Arfa semble avoir depuis corrigé ce petit défaut.