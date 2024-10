Auxerre déchire sa réserve technique après son nul à Lyon

Dans : Auxerre.

Par Claude Dautel

Le capitaine de l'AJ Auxerre avait déposé une réserve technique suite au penalty sifflé par l'arbitre du match contre Lyon. Mais l'entraîneur du club bourguignon a annoncé que l'affaire en restera finalement là.

Après avoir arraché un bon point en déplacement au Groupama Stadium (2-2), Christophe Pélissier a précisé sur DAZN que finalement, et après avoir discuté avec Jérémy Stinat, il avait décidé de ne pas confirmer la réserve technique déposée par le capitaine de l'AJ Auxerre après le penalty accordé à l'Olympique Lyonnais suite à une faute sur Georges Mikautadze. Même s'il ne comprend toujours pas la décision de l'arbitre, qui avait clairement indiqué qu'il donnait six mètres pour l'AJA, avant de se raviser, Pélissier estime qu'il faut tourner la page. Il est vrai que le score final l'a probablement aidé à être plus philosophe.

🗣️ | Christophe Pélissier : "Je trouve que l'interprétation de la situation est sévère [...] Nous ne maintiendrons pas la réserve" ❌🤔#OLAJA pic.twitter.com/8pcfg4Tdfe — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

Au micro de la chaîne sportive, Christophe Pélissier a donné sa version des faits. « L’arbitre de touche me dit que le ballon est sorti, je dis OK. Après le 6m est joué, donc pour moi c’est fini, tu ne peux pas revenir avec la VAR sur un deuxième temps de jeu. Je trouve que c’est sévère, et je ne parle pas de la faute, car on voit qu’elle y est, car il lui tape dessus. Mais je trouve que l’interprétation de la situation est sévère, parce que le drapeau est levé, il siffle, mais il me dit qu’il a sifflé après. Mais, je le redis, il laisse partir le 6 mètres, donc à partir de là ça joue. Peut-être que l’arbitre ne donne pas l’autorisation de le tirer, mais bon, on ne va pas parler deux heures de ça non plus. Non, nous n’allons pas confirmer la réserve, j’ai vu l’arbitre à la fin, on a discuté et puis voilà. On va retenir le positif ce soir, et on ne va pas résumer le match à ça », a précisé l'entraîneur de l'AJ Auxerre, pas convaincu par l'arbitre, mais qui laisse filer.