M'Baye Niang visé par d'effroyables accusations

Par Claude Dautel

Attaquant de l'AJ Auxerre, M'Baye Niang semble retrouver quelques couleurs. Mais l'attaquant, dont la carrière a été chaotique, fait l'objet de graves accusations de la part de la mère de son enfant.

Après son passage aux Girondins de Bordeaux, dont il n’a pas évité la descente en Ligue 2, M’Baye Niang s’est engagé avec l’AJ Auxerre, promu cette saison en Ligue 1 et dont l’unique objectif est le maintien dans l’élite. Mais ce week-end, l’attaquant international sénégalais est au coeur d’une très sombre histoire, puisque son ex-compagne, qui est la mère de ses enfants, a accusé M’Baye Niang de faits pour le moins terribles. Via Instagram, Emilie Fiorelli affirme que l’attaquant auxerrois l’a violemment agressé et cela à plusieurs reprises. Un message qui a évidemment fait un bruit énorme sur les réseaux sociaux, alors que la jeune femme affirme avoir les preuves de ce qu'elle avance.

Niang violent, les accusations sont graves

Et ses accusations sont réellement terribles. « J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s'en vanter c'est carrément très grave. Ne me parlez plus de lui. Le père de mes enfants n'excuse en aucun cas l'homme pourri qu'il a pu être avec moi. « Tu me lèves la main dessus et en plus tu t'en vantes » ? Balec qu'il me trompait, qu'il aille refiler ses MST ailleurs ! Je n'ai plus de pitié. Ça fait de l'animation à tout le monde et ça montre son vrai visage. J'ai fini d'être une gogole soumise qui se laisse marcher dessus par un mec sans cou.…(…) Fallait pas réveiller la haine et le mal que je garde en moi », a confié l’ancienne compagne de M’Baye Niang. Pour l'instant, ce dernier n'a fait aucun commentaire suite aux propos de la mère de ses enfants, pas plus que l'AJ Auxerre qui va probablement suivre tout cela de très près.