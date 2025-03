Décès de Gérard Bourgoin, ex-président de l’AJA

Dans : Auxerre.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce lundi matin sur les réseaux sociaux, l’AJ Auxerre a informé du décès de son ex-président Gérard Bourgoin.

« L’AJA a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de Gérard Bourgoin, hier après la rencontre face à Strasbourg, à laquelle il a assisté. Le club, qui perd un immense dirigeant qui a œuvré toute sa vie pour développer et faire briller l’AJA, s’associe à la peine de sa famille et de ses proches et lui rendra un hommage à la hauteur de son incroyable dévouement » a publié le club bourguignon sur son compte X.