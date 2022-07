Officiel : Benoît Costil s'engage à l'AJ Auxerre

Dans : Auxerre.

Par Mehdi Lunay

Après la fin de son expérience à Bordeaux, Benoît Costil va pouvoir rester en Ligue 1. Il a signé à l'AJ Auxerre ce vendredi.

A 35 ans, Benoît Costil va pouvoir montrer qu'il a conservé tout son talent pour jouer en Ligue 1. Après cinq années aux Girondins de Bordeaux conclues par des accusations de racisme de ses propres supporters et un statut de remplaçant, il s'engage libre avec l'AJ Auxerre. Formé à Caen et passé par Rennes, il découvrira en Bourgogne son quatrième club de Ligue 1, son sixième en France. Il a réussi la visite médicale et a signé pour un contrat d'un an avec l'AJA, promu en Ligue 1.