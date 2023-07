Djibril Cissé fait son grand retour à l'AJ Auxerre

Dans : Auxerre.

Par Claude Dautel

Désormais retraité des terrains, Djibril Cissé fait son retour au sein du club qui l'a révélé aux yeux des amateurs de football au début des années 2000. L'AJA, reléguée en Ligue 2, l'a embauché pour s'occuper des attaquants du club.

« Il est de retour ! 19 ans après son départ en tant que joueur pour le mythique Liverpool FC, Djibril Cissé revient à la maison. Le meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004 interviendra chaque semaine auprès de nos attaquants, en étroite collaboration avec Christophe Pélissier et son staff technique. Notre ancien avant-centre (90 buts en 169 matchs à l’AJA), qui va entamer son cursus pour devenir entraîneur, prodiguera également de précieux conseils et partagera son expérience aux jeunes attaquants de l’équipe réserve. Un retour aux sources et un passage de témoin évident pour l’un des plus grands joueurs formés à l’AJA. Bon retour chez toi Djibril ! », annonce Auxerre dans un communiqué.