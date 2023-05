AJA ‍: 20.000 euros d'amende pour une banderole anti Qatar

Dans : Auxerre.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la réception du Paris Saint-Germain, des supporters d'Auxerre avaient sorti une banderole attaquant le Qatar, propriétaire du PSG. L'AJA va devoir payer une amende salée.

Dimanche 21 mai dernier, lors du match entre l'AJ Auxerre et le PSG, une banderole était apparue dans le kop des supporters bourguignons avec un message explicite : « Si Paris est la ville symbole de la liberté, le PSG est le club symbole de la dictature : remember boycott Qatar 2022.» Sur le coup, cela avait fait sourire jaune les supporters parisiens, qui ne s'étaient pas privés de faire remarquer que l'AJA appartenait à un Chinois. Et ce pays n'est pas non plus connu pour être une démocratie. Quoi qu'il en soit, la commission de discipline a infligé une amende de 20.000 euros à Auxerre pour cette banderole.