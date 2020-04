Coronavirus : Guy Roux a peur, mais pas pour lui

Dans : Auxerre.

En pleine épidémie de coronavirus, la période de confinement est une véritable épreuve pour les Français. Mais plus encore pour les plus âgés, parfois isolés.

C’est notamment le cas de Guy Roux, confiné tout seul chez lui à Auxerre. Du haut de ses 81 ans, l’ancien coach de l’AJA respecte scrupuleusement les consignes du gouvernement. Il faut dire qu’en raison de son âge mais également de certains antécédents cardiaques, l’homme au bonnet est une personne jugée à risque. Raison pour laquelle il ne fait pas le malin, comme il l’a indiqué dans les colonnes de l’Yonne Républicaine.

« Je dois avouer que je ne fais pas le malin. Je sais qu’il y a une proportion de gens de ma catégorie qui vont prendre. Je ne dis donc pas que je n’ai pas peur, mais je n’ai pas une angoisse folle car à travers mes problèmes cardiaques précédents, je suis déjà passé très près. Si je regarde du football ? Non, je n’ai pas la tête à ça. Je suis trop contrarié par le danger que courent mes amis et ma famille, plus que pour moi d’ailleurs. Moi, je considère que je suis déjà dans le temps additionnel. Je pense donc surtout à mon fils, mes petits-enfants et mes nombreux amis » a indiqué la véritable légende de l’AJ Auxerre, très préoccupée et qui n’entend pas prendre le moindre risque durant cette période de confinement. Un exemple à suivre pour tout le monde, y compris les plus jeunes…