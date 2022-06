Cissé rêve d'un come-back à Auxerre, la Ligue 1 n'est pas prête

Dans : Auxerre.

Par Hadrien Rivayrand

A 40 ans, Djibril Cissé n'a toujours pas mis officiellement fin à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien de l'OM ou encore de Liverpool est à l'affût d'un nouveau challenge.

Aujourd'hui consultant sur La Chaine L'Equipe, Djibril Cissé apporte son savoir aux téléspectateurs et autres fans de football. Mais l'attaquant de 40 ans a toujours eu dans le coin de sa tête l'idée de rebondir dans un club, français si possible. S'il sait que les meilleurs clubs du championnat de Ligue 1 ne sont logiquement pas des plus intéressés, d'autres ont tâté le terrain. Mais Cissé n'a plus joué en club depuis la saison 2017/2018 et des apparitions sous le maillot de la modeste équipe suisse de Yverdon. Apparemment, il rêverait de l'opportunité de revenir jouer sous les couleurs de... l'AJ Auxerre.

Djibril Cissé chaud pour revenir à Auxerre ?

Ah caaaaa ouiiiiiiii plus que jamais @AJA https://t.co/0jhE5A6Yij — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) June 6, 2022

En effet, il y a quelques heures, Djibril Cissé a été l'auteur d'un retweet étonnant. Un retweet d'un article de Presse-Evasion qui indiquait que l'ancien joueur d'Auxerre envisage bien un possible come-back en Bourgogne. De quoi en faire réagir certains sur les réseaux sociaux. Un compte fan a directement interpellé Cissé, lui demandant s'il était partant pour donner un coup de main à Auxerre, tout juste promu en Ligue 1 après sa victoire en barrages d'accession face à l'AS Saint-Etienne. « Ah oui ça, plus que jamais », a répondu le consultant de La Chaine L'Equipe. Pour rappel, c'est à Auxerre qui tout avait commencé pour l'ancien international français (41 sélections pour 9 buts), club dans lequel il a joué de 1999 à 2004. Sous les ordres de Guy Roux, Cissé avait joué 169 matchs avec Auxerre pour 90 réalisations. Le revoir sous les couleurs de l'AJA serait bien étonnant mais aurait au moins le mérite de ravir les fans les plus nostalgiques des grandes années d'Auxerre.