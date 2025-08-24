AJA ‍: Sinayoko remplacé par un ancien de Bordeaux ‍?

Dans : Auxerre.

Par Mehdi Lunay

Intenable à Nice et surtout buteur, Lassine Sinayoko a sans doute accompli son dernier match avec Auxerre avant son départ à Lens. Pour le remplacer, l'AJA se tourne vers Strasbourg avec un ex-espoir désormais abonné au banc de touche.

En 2025, le mercato estival n'est toujours pas terminé quand le championnat reprend. Une hérésie qui perturbe bien des clubs et des joueurs. Néanmoins, samedi soir, Lassine Sinayoko a prouvé qu'on pouvait être performant avec un club tout en étant proche de rejoindre une autre formation. L'attaquant d'Auxerre a brillé sur la pelouse de Nice, inscrivant un but et faisant figure de vrai poison pour la défense adverse. Annoncé à Lens la semaine prochaine, le Malien ne semblait pas avoir la tête ailleurs. De quoi redonner espoir à son entraîneur Christophe Pélissier même si un accord existe entre Lens et Auxerre pour Sinayoko.

Sékou Mara pour remplacer Sinayoko ?

« Est-ce que je vais le regretter s'il part ? J'aime bien le si. Pour le moment, je ne le regrette pas, parce qu'il est avec moi. Ce matin, j'ai eu une discussion avec lui. Il n'avait pas de doute quant à sa participation. Je lui ai dit qu'il peut se passer beaucoup de choses encore. Le club sait que c'est un joueur que je veux absolument garder. Après, il y a des choses qui me dépassent, bien sûr », a indiqué l'entraîneur de l'AJA en conférence de presse à Nice. Paroles sincères ou simple posture pour rester digne, une chose est sûre : Auxerre travaille dans l'ombre pour remplacer Sinayoko.

🚨 #ExcluMatch360 : Auxerre s’intéresse à Sékou Mara 🇫🇷🇸🇳



Selon nos informations, l’AJ Auxerre est en discussions avancées avec Strasbourg pour obtenir le prêt du joueur de 23 ans.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants strasbourgeois, Sékou Mara pourrait être tenté par un… pic.twitter.com/DEq9sx0tKe — Match360 (@Match360TV) August 23, 2025

Le média Match360 affirme que le club bourguignon étudie la piste Sékou Mara au poste d'attaquant. L'ancien bordelais évolue à Strasbourg depuis l'été 2024 mais il doit se contenter du statut de remplaçant. Son temps de jeu a encore rétréci cet été avec l'arrivée des nouvelles recrues. Auxerre veut le récupérer en prêt pour la saison. L'AJA devra affronter la concurrence de clubs italiens ainsi que des Belges d'Anderlecht. Un transfert est quasi obligatoire dans l'optique du maintien en Ligue 1. Après les départs de Gaëtan Perrin et d'Hamed Junior Traoré, celui de Lassine Sinayoko laisserait un énorme vide au sein de l'attaque icaunaise.